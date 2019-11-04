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04.11.2019

Kahve kanser yapıyor mu? Kahvenin yararları/zararları neler? Akrilamid maddesi nedir? Prof. Dr. Canfeza Sezgin anlattı

Ünlü markalar başta olmak üzere bazı kahve şirketlerinin ürünlerine ‘kansere yol açabilir’ uyarısı zorunluluğu geldi. Kararın nedeni ise kahvenin kavrulduğu sırada ortaya çıkan ve ölümcül hastalıklara neden olabilen Akrilamid… Amerika’da ünlü kahve şirketlerinin de bulunduğu 90 şirkete dava açıldı. Davanın gerekçesi Akrilamid, yani aminoasit ile şeker arasında bir reaksiyondan oluşan kimyasal madde. Ve bu madde genellikle ısıtıldığında ortaya çıkıyor. Peki kanser ve kahve arasında nasıl bir bağlantı var? Kahve kanser yapıyor mu? A Haber canlı yayınına konuk olan Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, ‘kahve kanser’ ilişkisini anlattı.

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