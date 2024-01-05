05 Ocak 2024, Cuma
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Kahve ile çamaşır suyu içirdiler! 5 yıldızlı otelde skandal ihmal
2 yaşındaki Leyla, Ankara'da ailesiye birlikte konakladığı beş yıldızlı bir otelde korkunç bir ihmalin kurbanı oldu. Annesinin kahvesinin yanındaki suyu içer içmez nefes alamaz hale geldi. Çünkü küçük kızın içtiği iddiaya göre su değil çamaşır suyuydu. Zamanında müdahale edilmese belki Leyla canından bile olabilirdi. Peki Leyla'nın yaşadığı dehşetin sorumlusu kim? Nasıl su bardağına çamaşır suyu koyulup servis edildi? İşte detaylar...