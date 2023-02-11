Kahramanmaraş’taki yıkım drone ile görüntülendi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş'taki yıkım drone ile havadan görüntülendi.