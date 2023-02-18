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Kahramanmaraş'taki Kuyumcular Köyü’nde büyük yıkım! Geriye 3 ev kaldı

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 12:26
Fay hattı üzerine kurulu Kahramanmaraş'taki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu. Köyde 55 evden yalnızca 3'ü ayakta kaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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