Kahramanmaraş'taki katliam gibi kaza kurbanlarına veda

Kahramanmaraş'taki kamyon kazasında hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verilecek. Peki kazayla ilgili yürütülen soruşturmada gelişme var mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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