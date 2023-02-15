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Kahramanmaraş’taki deprem 900 kilometre uzakta böyle hissedildi

İHA
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Giriş: 15.02.2023 15:50
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Eskişehir’de hissedildiği anlar güvenlik kameralarına yakalandı.
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