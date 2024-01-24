24 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kahramanmaraş'taki binanın çökme anı! Operatör enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'taki binanın çökme anı! Operatör enkaz altında kaldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2024 18:57
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’taki binanın çökme anı!
Kahramanmaraş'taki binanın çökme anı!
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı bina çöktü!
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina çöktü!
200 TL’ye alıp 20 milyon TL’ye satıyorlar
200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar
Şehit Emniyet Müdürü Okkan için anma töreni
Şehit Emniyet Müdürü Okkan için anma töreni
Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler
Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı bina çöktü
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina çöktü
O ilde keşfedildi! Şehrin altında...
O ilde keşfedildi! Şehrin altında...
İBB’ye bağlı Güngören metrosunda facia!
İBB'ye bağlı Güngören metrosunda facia!
Havaya ateş açıp bunu paylaştı! 16 bin 644 lira ceza
Havaya ateş açıp bunu paylaştı! 16 bin 644 lira ceza
Müge Anlı’da Ali Diken’in katili bulundu
Müge Anlı'da Ali Diken'in katili bulundu
Beyoğlu’nda satırlı kavga kamerada
Beyoğlu’nda satırlı kavga kamerada
Ali Emiri Efendi’nin vefatının 100. yıl dönümü!
Ali Emiri Efendi’nin vefatının 100. yıl dönümü!
Daha Fazla Video Göster