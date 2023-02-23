23 Şubat 2023, Perşembe
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Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı "dağ" gibi yükseliyor
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği binaların enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.