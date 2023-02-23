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Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı "dağ" gibi yükseliyor

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Giriş: 23.02.2023 13:29
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği binaların enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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