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Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 küçük kardeş hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 22.01.2023 12:10
Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti. Henüz ismi öğrenilemeyen 3 çocuğun annesi ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
3 küçük kardeş yangında hayatını kaybetti
3 küçük kardeş yangında hayatını kaybetti
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