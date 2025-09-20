20 Eylül 2025, Cumartesi

Kahramanmaraş'ta trafik kavgası kamerada: Aracın camını yumruklayıp kırdı
Kahramanmaraş’ta trafik kavgası kamerada: Aracın camını yumruklayıp kırdı

Kahramanmaraş’ta trafik kavgası kamerada: Aracın camını yumruklayıp kırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 15:14
Kahramanmaraş’ta trafikte yaşanan tartışmada aracından inen şahıs diğer aracın sürücüsüne önce küfürler yağdırdı ardından aracın camını yumruklayarak kırdı.
