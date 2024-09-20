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Kahramanmaraş’ta termik santralde heyelan

Kahramanmaraş’ta termik santralde heyelan

Kübra Kılıç
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Giriş: 20.09.2024 13:34
Görüntüler Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kayda geçti. İlçedeki termik santralde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan kimse yok. Ancak bazı iş makinelerinin göçük altında kaldığı belirlendi. Göçüğe dün başlayan ve bugün de büyüyen çatlakların neden olduğu öne sürüldü.
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Termik santralde heyelan!
Termik santralde heyelan!
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