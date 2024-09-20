20 Eylül 2024, Cuma
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Kahramanmaraş’ta termik santralde heyelan
Görüntüler Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kayda geçti. İlçedeki termik santralde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan kimse yok. Ancak bazı iş makinelerinin göçük altında kaldığı belirlendi. Göçüğe dün başlayan ve bugün de büyüyen çatlakların neden olduğu öne sürüldü.