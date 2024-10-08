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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 12:10
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan bir güvercin itfaiyenin yardımı ile güvenli bölgeye çıkarıldı.
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