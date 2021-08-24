Kahramanmaraş'ta tarihi aydınlatan olay! 1800 yıllık mezarlar gün yüzüne çıkarılıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Kırk Mağaralarda Roma dönemine ait, aristokrat, din adamı ve yöneticilerin gömüldüğü kaya mezarlarda 2'nci arkeolojik kazılar başladı. Kahramanmaraş Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, "Bizim tespitlerimiz sonucunda kazı çalışması yapacağımız 15-20 mezarda ölü gömme hediyeleri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.