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Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma

Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 12:18
Kahramanmaraş'ta iki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
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