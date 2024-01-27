27 Ocak 2024, Cumartesi
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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü
Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına ve rüzgar etkili oldu. Onikişubat ilçesi Kuddusü Baba Bulvarı'nda bulunan ağaçlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Bulvarda trafik kısa süreliğine durdu. İki ağacının kökünden sökülmesinin devrilmesinin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken belediye ekipleri ağaçları yoldan kaldırdı.