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Kahramanmaraş’ta otelin kolonları kesilerek iş yeri tabelası asılmış

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 15:05
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Gaziler Caddesi’nde bulunan otel binasının depremden önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntüde binanın kolonlarının kesilerek işletme tabelasının asıldığı görüldü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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