Kahramanmaraş’ta ortaya çıktı! 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Kahramanmaraş'ta en son 1980'de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, 43 yıl sonra kendini gösterdi. Andırın ilçesindeki bir su kanalında çizgili sırtlanın fotoğrafı çekildi.

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