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Kahramanmaraş’ta ortaya çıktı! 43 yıl sonra ilk kez görüntülendi

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Giriş: 08.08.2023 09:32
Kahramanmaraş'ta en son 1980'de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, 43 yıl sonra kendini gösterdi. Andırın ilçesindeki bir su kanalında çizgili sırtlanın fotoğrafı çekildi.
O ilimizde ortaya çıktı! 43 yıl sonra ilk kez... O İLİMİZDE ORTAYA ÇIKTI! 43 YIL SONRA İLK KEZ...

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