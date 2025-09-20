20 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda ağaç kesen 2 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda ağaç kesen 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda ağaç kesen 2 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2025 12:40
Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide ağaçları kesen 2 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulurken ağaçların kesilme anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda ağaç kesen 2 kişi yakalandı
Dolandırıcılık baskını! 16 tutuklama
Dolandırıcılık baskını! 16 tutuklama
Ünü ülke sınırlarını aşan şifa kaynağı!
Ünü ülke sınırlarını aşan şifa kaynağı!
Belalı kavşak! Halk çare istiyor
Belalı kavşak! Halk çare istiyor
Üç katlı binada korkutan yangın!
Üç katlı binada korkutan yangın!
Van’ı çevreleyen dağlarda bulut şöleni!
Van'ı çevreleyen dağlarda bulut şöleni!
İstanbul’da taksici cinayeti!
İstanbul'da taksici cinayeti!
MİT yalanı başını yaktı!
MİT yalanı başını yaktı!
Dünyanın utanç belgesi! Ölüm göçü...
Dünyanın utanç belgesi! Ölüm göçü...
Havai fişekli maganda dehşeti!
Havai fişekli maganda dehşeti!
Grip aşısını kimler yaptırmalı?
Grip aşısını kimler yaptırmalı?
Yanardağın patlama anı kamerada
Yanardağın patlama anı kamerada
Can Holding’e ait 9 şirkete kayyum!
Can Holding'e ait 9 şirkete kayyum!
Daha Fazla Video Göster