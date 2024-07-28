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Kahramanmaraş'ta orman yangını! Onikişubat ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Kahramanmaraş'ta orman yangını! Onikişubat ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 18:43
Kahramanmaraş’ta iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarından Kapıçam’daki kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması yaparken, Fırnız’daki yangın devam ediyor. Ekiplerin arazi şartlarının zorluğu ve rüzgara rağmen alevlerle mücadelesi devam ederken, gerek Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü gerekse de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk etti. Fırnız’da 200 personel 65 araçla yangını söndürmek için mücadele ederken, havadan da 3 helikopter ile 2 uçakla çalışmalar sürdürülüyor.
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