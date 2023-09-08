Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü anlatan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, "Müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almak istiyoruz." dedi.

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