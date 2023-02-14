Kahramanmaraş’ta mucizenin adı 17 yaşındaki Muhammet Enes! 198. Saatte peş peşe mucizeler

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta arama kurtarma arama çalışmaları 9. günde devam ediyor. Ekipler Pınar Apartmanı’nda 198. saatte 17 yaşındaki Muhammet isimli genci enkazdan sağ olarak çıkardı. Serum takılan Muhammet Enes ekipler tarafından ambulansa konularak tedavi için hastaneye götürüldü. O noktada yaşananları A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun anlattı. Enkazdan çıkan 17 Yaşındaki Muhammet Enes A Haber mikrofonlarına iyi olduğunu söyledi. Muhammet Enes’ten sonra enkazdan 21 yaşındaki abisi Baki de çıkarıldı.

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