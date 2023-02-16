16 Şubat 2023, Perşembe
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Kahramanmaraş'ta köy ortadan ikiye yarıldı! Dehşetin izleri...
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında oluşan yarık Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyünü ortadan ikiye böldü. Tarlaları da ayıran yarık köyün içinden geçerek ilerledi. Yarığın üstündeki evler yerle bir oldu. Bir çizgi gibi köyü bölen yarık havadan da görüntülendi.