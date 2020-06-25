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Kahramanmaraş'ta korkutan hortum kamerada |Video

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Giriş: 25.06.2020 09:48
Güncelleme:25.06.2020 09:48
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ortaya çıkan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü'nde ortaya çıkan hortum, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen hortum, korku dolu anlar yaşattı. Hortum bir süre sonra kayboldu.

Korkutan hortum kamerada
Korkutan hortum kamerada
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