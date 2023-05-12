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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! 2 kişinin ölümüne sebep oldu

DHA
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Giriş: 12.05.2023 20:52
Kahramanmaraş’ta Batı Çevre Yolu’nda öğleden sonra gerçekleşen kazanın detayları ortaya çıktı. Aşırı hız yaptığı saptanan sürücünün makas attığı otomobilin refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kişinin ölümüne sebep olan kazada olay yerine gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar…
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