Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! 2 kişinin ölümüne sebep oldu

Kahramanmaraş’ta Batı Çevre Yolu’nda öğleden sonra gerçekleşen kazanın detayları ortaya çıktı. Aşırı hız yaptığı saptanan sürücünün makas attığı otomobilin refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kişinin ölümüne sebep olan kazada olay yerine gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar…