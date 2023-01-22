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Kahramanmaraş'ta kocasını ve kızını öldürüp gömmüştü! Katilden iki kelimelik savunma

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2023 14:47
Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin kanını donduran olay yaşanmıştı. 26 yıl önce eşi Arap Tanıdır'ı, 23 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır'ı öldürüp evin bahçesine gömen cani kadın hakim karşısına çıktı. Katilin iki kelimelik savunması ise şaşırttı.
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