09 Eylül 2023, Cumartesi
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Kahramanmaraş’ta kamyon faciası! A Haber olay yerinde! Validen özel açıklama: Freninde bir arıza yok
Kahramanmaraş’ta meydan gelen kamyon faciasında 5 kişi hayatını kaybetti 2’si ağır 25 kişi yaralandı. Olay yerine giden muhabirimiz Mehmet Geçgel’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer kamyonun freninde bir arıza olmadığını virajı alamadığını tespit ettiklerini söyledi.