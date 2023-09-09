Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasında daldı! Kazaya fren arızası mı sebep oldu?

Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyon mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken ve yaralıların da olduğu bildirildi. Peki kaza neden meydana geldi? Kazanın sebebi fren arızası mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ileri sürüş uzmanı Mert İntepe değerlendirdi.

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