Kahramanmaraş’ta iğrenç olay! "Öğretmenim" diye aracına aldığı küçük kıza...

Kahramanmaraş'ta 16 Eylül 2022’de iğrenç bir olay meydana geldi. Kendisini öğretmen olarak tanıtan 27 yaşındaki Mustafa Gökot, okula götürme bahanesiyle otomobiline aldığı 10 yaşında H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Adli tıp raporunda küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa Gökot'un DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi. İşte mide bulandıran olayın detayları...