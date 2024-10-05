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Kahramanmaraş'ta hastanede rehine paniği! Çalışanları pompalı tüfekle tehdit etti

Kahramanmaraş'ta hastanede rehine paniği! Çalışanları pompalı tüfekle tehdit etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 22:23
Kahramanmaraş’ta elinde pompalı tüfekle hastaneye gire kadın dehşet dolu dakikalar yaşattı. Hastane çalışanlarını rehin alan kadın, polis ekiplerince elindeki tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan kadının ilk ifadesi de ortaya çıktı.
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