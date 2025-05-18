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Kahramanmaraş’ta gençlerin markası Pusula Maraş

Kahramanmaraş'ta gençlerin markası Pusula Maraş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 18.05.2025 11:27
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Yeniden inşa edilen şehrimizde gençlerimizin imkanlarını daha da artırıyoruz. Stadyum, spor salonları, gençlik merkezleri, kafeteryalar ve Pusula Maraş üzerinden düzenleyeceğimiz organizasyonlar ve desteklerimizle bir gençlik şehri oluşturacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
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Kahramanmaraş’ta gençlerin markası Pusula Maraş
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