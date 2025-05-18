18 Mayıs 2025, Pazar
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Kahramanmaraş'ta gençlerin markası Pusula Maraş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Yeniden inşa edilen şehrimizde gençlerimizin imkanlarını daha da artırıyoruz. Stadyum, spor salonları, gençlik merkezleri, kafeteryalar ve Pusula Maraş üzerinden düzenleyeceğimiz organizasyonlar ve desteklerimizle bir gençlik şehri oluşturacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.