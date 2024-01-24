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Kahramanmaraş’ta gece yarısı deprem! 3,7 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 01:28
Saat 01:15’te olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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