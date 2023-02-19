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Kahramanmaraş'ta enkazlar böyle taşınıyor

İHA
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Giriş: 19.02.2023 12:20
Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi.
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