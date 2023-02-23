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Kahramanmaraş’ta enkaz altında kabus! 3 gün sonra bacağı kesilmiş halde bulundu

İHA
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Giriş: 23.02.2023 16:05
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde binaları çöken ve enkaz altında kalan anne ve erkek çocuğu kurtarılırken, kız çocuğu ise hayatını kaybetti. Gaziantep’te çalışan baba haberi alır almaz gittiği Kahramanmaraş’ta kızının öldüğü haberiyle kahrolurken, oğlunu ise 3 gün sonra hastanede bacağı kesilmiş halde buldu. İşte milyonların yüreğini yakan olayın ayrıntıları...
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