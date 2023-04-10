Kahramanmaraş'ta doğal gaz dağıtımı, Hatay eğitim seferberliği! İşte deprem bölgelerinde son durum

Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verilmeye başlandı. Hatay'da ise jandarma çadır sınıfta çocuklara eğitim veriliyor. Deprem bölgelerinden son durumu A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun ve Halil İbrahim Uğur aktardı.

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