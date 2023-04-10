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Kahramanmaraş'ta doğal gaz dağıtımı, Hatay eğitim seferberliği! İşte deprem bölgelerinde son durum

A Haber
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Giriş: 10.04.2023 09:44
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verilmeye başlandı. Hatay'da ise jandarma çadır sınıfta çocuklara eğitim veriliyor. Deprem bölgelerinden son durumu A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun ve Halil İbrahim Uğur aktardı.
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Deprem bölgelerinde son durum
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