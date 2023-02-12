12 Şubat 2023, Pazar
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Kahramanmaraş’ta bir enkazdan kadın esi alındı! Çalışmalar hızlandı
Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta arama çalışmaları devam ediyor. Merkezde yer alan ve 2. depremde yıkılan 10 katlı Mersinli Apartmanı’nda bir kadından ses geldi. Kadının evde kalan kedisini almak içeri girdiği ve depreme yakalandığı öğrenildi. Bölgede ekipler çalışmalarına hız verdi. O noktadaki yaşam savaşını A Haber ekiplerinden Murat Onur takip ediyor.