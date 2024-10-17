18 Ekim 2024, Cuma
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Kahramanmaraş’ta bahçe yangını: Alevler geceyi aydınlattı
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesi’ndeki bir bahçede çıktı. Etkili rüzgar sonrası elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangına, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.