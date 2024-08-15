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Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar telef oldu

Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar telef oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 15:47
Kahramanmaraş'ta müstakil evin ahırında çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan ve bir buzağı telef oldu.
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