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Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binalar patlayıcılarla yıkılıyor

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Giriş: 07.12.2023 10:11
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkılıyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Ekipler sitedeki binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor. 3 binanın aynı anda patlatılarak yıkımı sonrası çevreyi toz bulutu kapladı. Yıkım çalışması dronla da görüntülendi.
Ağır hasarlı binalar patlayıcılarla yıkılıyor
Ağır hasarlı binalar patlayıcılarla yıkılıyor
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