Kahramanmaraş’ta 82 saat sonra 7 yaşındaki İkra enkazdan kurtarıldı

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta arama kurtarma ekipleri 7 yaşındaki İkra’yı enkazdan çıkardı. Sağ olarak kurtarılan İkra ambulansa konularak hastaneye gönderildi. İkra’nın halası gözyaşların içinde o anları izledi. Mucizeye A Haber ekipleri tanıklık etti.

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