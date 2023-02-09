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Kahramanmaraş’ta 82 saat sonra 7 yaşındaki İkra enkazdan kurtarıldı

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 16:26
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta arama kurtarma ekipleri 7 yaşındaki İkra’yı enkazdan çıkardı. Sağ olarak kurtarılan İkra ambulansa konularak hastaneye gönderildi. İkra’nın halası gözyaşların içinde o anları izledi. Mucizeye A Haber ekipleri tanıklık etti.
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