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Kahramanmaraş'ta 55'inci saatte 1'i çocuk 3 kişi kurtarıldı

DHA
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Giriş: 08.02.2023 15:11
Güncelleme:08.02.2023 15:11
Kahramanmaraş'ta Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle destek verdiği Ebrar Sitesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan 1'i çocuk 3 kişi 55 saat sonra kurtarıldı.
55’inci saatte 1’i çocuk 3 kişi kurtarıldı
55'inci saatte 1'i çocuk 3 kişi kurtarıldı
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