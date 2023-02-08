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Kahramanmaraş'ta 52. saatte sağ kurtarıldı

A Haber
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Giriş: 08.02.2023 08:27
Kahramanmaraş’ta bir kadın depremzede daha sağ kurtarıldı. Ekipler enkaz altında sesini duydukları depremzedeyi kurtardı.
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52. saatte sağ kurtarıldı
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