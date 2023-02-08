08 Şubat 2023, Çarşamba
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Kahramanmaraş'ta 50 saat sonra enkazdan Allah'ın selamıyla çıktı
Türkiye 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Aralarında Gaziantep, Adana, Hatay başta olmak üzere 10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışması 55 saattir aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin tüm illerinden deprem bölgesine sevkedilen arama kurtarma ekipleri, zamanla yarışıp enkaz altından bir canı daha sağ kurtarabilmek için canlarını dişlerine takıp çalışıyor..