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Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de hissetti...

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de hissetti...

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Giriş: 07.09.2024 10:04
AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kahramanmaraş Valisi Ünlüer A Haber'e özel yaptığı açıklamada bölgede taramaların sürdüğünü belirtirken "Hasarlı konutların tamamını yıkmıştık. Bir sıkıntı beklemiyoruz. Herhangi bir yıkım söz konusu değil." dedi. .
Kahramanmaraş’ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
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