Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de hissetti...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kahramanmaraş Valisi Ünlüer A Haber'e özel yaptığı açıklamada bölgede taramaların sürdüğünü belirtirken "Hasarlı konutların tamamını yıkmıştık. Bir sıkıntı beklemiyoruz. Herhangi bir yıkım söz konusu değil." dedi. .