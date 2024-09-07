07 Eylül 2024, Cumartesi
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Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de hissetti...
AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kahramanmaraş Valisi Ünlüer A Haber'e özel yaptığı açıklamada bölgede taramaların sürdüğünü belirtirken "Hasarlı konutların tamamını yıkmıştık. Bir sıkıntı beklemiyoruz. Herhangi bir yıkım söz konusu değil." dedi. .