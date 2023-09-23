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Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

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Giriş: 23.09.2023 11:45
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı.
Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
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