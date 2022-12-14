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Kahramanmaraş’ta 4. kez kalp krizi geçiren adam bakın nasıl kurtuldu! İlk sözleri şoke etti

İHA
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Giriş: 14.12.2022 11:43
Kahramanmaraş’ta bindiği halk otobüsünde kalp krizi geçirdikten sonra hastanenin acil servisinde hayata döndürülen Mehmet Yıldız'ın, gözünü açar açmaz, “yine mi ölmedim” dediği öğrenildi. Yıldız'ın dördüncü kez kalp krizi geçirdiği ve kalbinde 9 stent takılı olduğu belirtildi.
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