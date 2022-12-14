Kahramanmaraş’ta 4. kez kalp krizi geçiren adam bakın nasıl kurtuldu! İlk sözleri şoke etti

Kahramanmaraş’ta bindiği halk otobüsünde kalp krizi geçirdikten sonra hastanenin acil servisinde hayata döndürülen Mehmet Yıldız'ın, gözünü açar açmaz, “yine mi ölmedim” dediği öğrenildi. Yıldız'ın dördüncü kez kalp krizi geçirdiği ve kalbinde 9 stent takılı olduğu belirtildi.