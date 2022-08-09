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Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet! Önce kocasını ardından kızını öldürüp üst üste gömmüş

DHA
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Giriş: 09.08.2022 11:36
Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. 75 yaşındaki H.T.'nin, 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
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