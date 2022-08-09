Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet! Önce kocasını ardından kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşıldı. 75 yaşındaki H.T.'nin, 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.