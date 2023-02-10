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Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki genç 60 saat sonra kurtarıldı: Dışarısı daha soğuk

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Giriş: 10.02.2023 15:15
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine 15 yaşındaki Abdullah Gümüştoki 60 saat sonra 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. 15 yaşındaki gencin dışarısı daha soğuk dediği görüldü.
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