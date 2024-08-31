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Kahramanmaraş’ın köylerinde yaşam! A Haber Soysalı Köyü’ne misafir oldu

Kahramanmaraş’ın köylerinde yaşam! A Haber Soysalı Köyü’ne misafir oldu

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 12:17
Şehre Yakın ekibi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçene bağlı Soysalı Köyü’ne konuk oldu. Bakalım gün içinde neler yapılıyor? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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A Haber Soysalı Köyü’ne misafir oldu
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