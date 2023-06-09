Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor! Depremzedeler; “Reis bizi unutmadı”, “Cumhurbaşkanımız bizi boynu bükük bırakmadı”

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan felaketin ardından Kahramanmaraş merkezde 4 ayrı noktada TOKİ tarafından inşa edilen afet konutlarını yerinde görüntüledi. Yeniden ayağa kalkan Kahramanmaraş merkezde bu yıl 3 bin 741 konut depremzedelere teslim edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı ve 27 Aralık'ta teslim edilecek olan Dulkadiroğlu İlçesi'ndeki 628 konutluk deprem konutlarında 36 bloktan 9'unun kaba inşaatı bitti. "Bu millet yaparsa Erdoğan yapar diye boşa demiyor" diyen depremzedeler, "Düzce depremi gibi unutuluruz sanmıştık ama reis bizi unutmadı. Bu konutlarla birlikte artık rahat uyuyacağız" diye konuştu.