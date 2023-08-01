Kahramanmaraş devletin gücüyle ayağa kalkıyor! 112 bin 414 yeni konut inşa edilecek

6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde inşası devam eden deprem konutları hızla yükseliyor. Kahramanmaraş'taki çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşımız yeni yuvasına yerleşene kadar durmayacağız" dedi.