01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kahramanmaraş devletin gücüyle ayağa kalkıyor! 112 bin 414 yeni konut inşa edilecek

Kahramanmaraş devletin gücüyle ayağa kalkıyor! 112 bin 414 yeni konut inşa edilecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 09:33
Güncelleme:01.08.2023 09:33
6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde inşası devam eden deprem konutları hızla yükseliyor. Kahramanmaraş'taki çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşımız yeni yuvasına yerleşene kadar durmayacağız" dedi.
Kahramanmaraş devletin gücüyle ayağa kalkıyor!
Kahramanmaraş devletin gücüyle ayağa kalkıyor!
Kuşların evi: Kızılırmak deltası!
Kuşların evi: Kızılırmak deltası!
Önce müşteri gibi davrandı sonra turistleri soydu!
Önce müşteri gibi davrandı sonra turistleri soydu!
İstanbul’un dereleri alarm veriyor
İstanbul'un dereleri alarm veriyor
Kuraklık tehlikesi! Gölde su seviyesi 4 metrenin altında
Kuraklık tehlikesi! Gölde su seviyesi 4 metrenin altında
Yorgun mermi terörü can yakıyor
Yorgun mermi terörü can yakıyor
Antalya’da iki noktada orman yangını
Antalya'da iki noktada orman yangını
Antalya 2019 rekorunun üstüne çıktı
Antalya 2019 rekorunun üstüne çıktı
Hem şifalı hem lezzetli! İşte tarifi...
Hem şifalı hem lezzetli! İşte tarifi...
Avrupa’ya ihraç ediliyor! Yüzde 95’i...
Avrupa’ya ihraç ediliyor! Yüzde 95’i...
Göz kamaştıran lavanta bahçesi!
Göz kamaştıran lavanta bahçesi!
Aşırı sıcaklar geliyor!
Aşırı sıcaklar geliyor!
Daha Fazla Video Göster